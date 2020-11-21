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21 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

UNICEF’ten Kovid-19 nesli raporu: Bir neslin geleceği risk altında

21 Kasım 2020, Cumartesi 22:19
UNICEF’in yayınladığı rapora göre dünya, eğitimi, beslenmesi ve sağlığı iyi olan bir nesle sahip olamama riskiyle karşı karşıya.

UNICEF, 20 Kasım Dünya Çocuklar Günü kapsamında yeni bir rapor yayımladı. “Kovid - 19 neslinin kaybolmasının önlenmesi” adlı rapora göre pandeminin etkileri, “Dünya, eğitimi, beslenmesi ve sağlığı iyi olan bir nesle sahip olamama riskiyle karşı karşıyadır” şeklinde ifade edildi. Yılın başlarında okulların yeniden açılmasını talep eden UNICEF, okulların Koronavirüs yayan alanlar olmadığını belirtirken okulların açılması talebini yineledi. NTV’de yer alan habere göre “Kovid - 19 neslinin kaybolmasının önlenmesi” adlı raporda UNICEF, dünya çapında 572 milyon çocuğun okulların kapanmasından etkilendiğine dikkat çekiyor. 

Beslenme yüzde 40 azaldı

Dünyadaki çocukların üçte biri yani 572 milyon çocuğun pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini belirten UNICEF, pandemi sürecinin sadece öğrenme ve gelişimlerini doğrudan etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda okulların temel beslenme ihtiyaçlarını da sağlaması sebebiyle sağlıkları üzerinde de doğrudan bir etkiye sahip olduğunun altını çizdi. Okuldaki öğünü kaçıran 265 milyon çocuk olduğu belirtilen raporda, çocukların beslenme düzenlerinde yüzde 40’lık bir düşüş olduğu belirtiliyor.

Çocuklar için en büyük tehdit

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, “Covid - 19 salgını boyunca çocukların hastalıktan neredeyse hiç etkilenmediğine dair bir efsane var. Çocuklar hastalanabilir ve hastalığı yayabilir ancak bu, pandemik buzdağının sadece görünen kısmı. Temel hizmetlerde aksamalar ve artan yoksulluk oranları çocuklar için en büyük tehdidi oluşturmaktadır. Bu pandemik kriz ne kadar uzun sürerse, çocukların eğitimi, sağlığı, beslenmesi üzerindeki etkisi o kadar derin olur. Bütün bir neslin geleceği risk altında” ifadelerini kullandı.

87 vak’adan 1’i çocuk

Dünya üzerindeki 87 vakadan sadece 1 tanesinin çocuk olduğunun altını çizen UNICEF, Hindistan’da yüzde 20 ve dünyada ise yüzde 11 oranında vak’anın 20 yaşın altındaki yaş grubunda olduğu belirtti. Aileler şu an için çocukları okula göndermeyi reddederken uzmanlar, akademisyenler ve sağlık çalışanları, okulları kapalı tutmanın çocukların zihnî, fizikî ve duygu sağlığı üzerindeki etkisinin daha büyük olmasından endişe duyuyor.

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