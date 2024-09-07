Ürdün: Savaş ilanı kabul edeceğiz

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere Amman’a gelen Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdün’ün, İsrail’in, Kudüs’teki kutsal mekanlara yönelik baskınlarıyla ilgili dava açmak için gerekli hukuki dosyaları hazırladığını ifade eden Safedi, bu dosyaların sunulacağı makama ilişkin bilgi vermedi. Safedi, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinlileri Ürdün’e tehcir etmeye yönelik her türlü girişiminin “savaş ilanı” olarak kabul edileceğini vurguladı. Uluslararası toplumu Batı Şeria ve tüm bölge bir savaş alanına dönmeden önce harekete geçmeye çağıran Safedi, bölgedeki durumun daha kötüye gitmemesi atılacak ilk adımın Filistin topraklarındaki saldırıların durdurulması olduğunu belirtti. AA

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