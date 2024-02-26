Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden, Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım

Ürdün, İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde kıtlık uyarısında bulunarak, Gazze'ye havadan yardım indirdiğini duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, "Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze halkı için insani yardım içeren 4 indirme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı. Yardımların C130 nakliye uçakları ile paraşütlerle indirildiği işaret edilen açıklamada, 4 uçaktan birinin Fransa Silahlı Kuvvetlerine ait olduğu kaydedildi. Açıklamada, ulaştırılan yardımların insani yardım ve aralarında besin değeri yüksek hazır yemeklerin de bulunduğu gıda yardımlarını içerdiği belirtildi. Yardımların, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkının acılarını hafifletmek amacıyla Kral 2. Abdullah'ın talimatıyla ulaştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, yardımların havadan ulaştırılmasındaki başlıca sebebin, "doğrudan Gazze halkına ulaştırılması ve kuzeyden güneye sahil boyunca Gazze'ye indirilmesi" olduğu vurgulandı. İsrail'in Gazze'ye 143 gündür sürdürdüğü saldırılarla insani bir felakete yol açtığına işaret edilen açıklamada, bu durumun Gazze Şeridi'nde kıtlığa neden olabileceği uyarısı yapıldı. Ürdün, şu ana kadar Gazze'ye 13 kez havadan yardım indirdi. AA

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