“Utanç listesi”ne İsrail de eklensin

Fİlİstİn Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten, çocuk haklarını ihlâl edenlerin “utanç listesi” olarak da bilinen kara listeye İsrail’in dahil edilmesi talebinde bulundu.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah şehrinde haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada “İsrail, çocuklarımızı öldürmekten hiç geri durmadı.” dedi. Filistin Başbakanı, İsrail’in son kurbanının da 17 Haziran’da öldürülen 16 yaşındaki Ahmed Zahi Beni Şemse olduğunu hatırlattı. Başbakan Iştiyye şöyle devam etti: “İsrail’i çocuklarımıza yönelik ihlallerinden sorumlu tutan BM Genel Sekreteri Guterres’ten, işgal devletini çocuk haklarını ihlâl eden ülke ve grupların kara listesine dahil etmesini talep ediyoruz. İşlediği suçlardan dolayı İsrail’in sorumlu tutulması gerekiyor.” AA

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