Uygur Türkleri'nin her hareketi takip ediliyor

Çin’in, Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerini cep telefonu uygulaması üzerinden takip ederek topladığı istihbaratı keyfi gözaltılar için kullandığı ortaya atıldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün hazırladığı bir rapora göre, "Terörizmle Mücadelede Sert Darbe Kampanyası" adı altında baskı uygulanan azınlık kesimin hareketleri mobil uygulamalarla izleniyor.

Uygur Türklerinin fiziksel özelliklerinden sahip olduğu araçların renklerine kadar en ince ayrıntıyı kayıt altına alıyor. İnsanların hareketlerini de yakından takip eden yetkililere göre bir Uygur Türkü'nün evine arka kapıdan girmesi bile şüpheli davranış olarak tanımlanıyor. Komşularla görüşmeme, yeni telefon numarası alma, aşırı derece elektrik tüketimi gibi davranışlar da gözaltına alınma veya toplama kamplarına gönderilmek için geçerli sebep sayılabiliyor.

Azınlıkların, IP adreslerini gizlemeyi sağlayan VPN ile Whatsapp veya Viber gibi yabancı mesajlaşma uygulamalarını kullanmaları fişlenmeleri ve haklarında yasal işlem başlatılması için yeterli görülüyor.

Raporda dikkat çekilen diğer bir husussa, gözetim faaliyetlerinin, Çin yasalarına ve uluslararası hukuka aykırı oluşu.

Çin'in yüz tanıma teknolojisini kullanarak tüm vatandaşlarını izlemeye başladığı ve insanların vücut yapılarıyla yürüyüş şekillerinden kimlik tespiti yapabildiği da biliniyor.