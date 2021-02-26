"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 52

Uygurlara hapis cezasında artış

26 Şubat 2021, Cuma 00:06
İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü, Çin’de Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik kovuşturma ve hapis cezalarının sayısında belirgin artış gözlendiğini açıkladı.

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Müslüman azınlıklara yönelik adli takibatların sayısında belirgin bir artış gözlendiği kaydedildi. İnsan Hakları İzleme örgütü (HRW) bölgede Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıkların “bir tartışma başlatmak” ya da denizaşırı ülkelerde yaşayan akrabalarına hediye göndermek gibi suçlardan mahkum edildiğini belirtti. Örgüt verilerine göre, ülkenin kuzeybatısındaki bölgede 2016’dan bu yana 250 binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı. HRW araştırmacısı Maya Wang, cezaevinde bulunanların çoğunun yaşam tarzı ve dini pratikleri nedeniyle hapis cezası aldığını belirtti. DW Türkçe’nin haberine göre, 2017-2019 yılları arasında bölgede hüküm giyenlerin sayısında patlama yaşandığına dikkat çeken örgüt, hükümet verilerine dayandırdığı açıklamasında Sincan mahkemelerinin 2016’da yaklaşık 40 bin kişiyi cezalandırırken, 2017’de bu rakamın 100 bini bulduğuna dikkat çekti. HRW, savcıların ve mahkemeler üzerinde “terörle mücadele”de daha sert bir tavır takınmaları yönünde kurulan baskı sonucu, çok sayıda kişinin gerçek bir suç işlemeksizin hüküm giydiğini belirtti. Örgüt, başkalarına neyin haram, neyin helal olduğunu söylemek ve Türkiye’deki akrabalarına hediyeler göndermek gibi eylemlerin mahkumiyet sebebi sayıldığını kaydetti.

Hapis cezaları arttı

Örgüt, verilen hapis cezalarının sürelerinin de arttığına dikkat çekti. 2017 yılı öncesi hüküm giyenlerin yaklaşık yüzde 11’i beş yılın üzerinde hapis cezasına çarptırılırken bu oran, 2017’de yüzde 87’ye çıktı. Yaklaşık bir milyon Uygur ve diğer Müslüman azınlığın Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki kamplarda tutulduğu tahmin ediliyor. Çin’in bölgedeki Müslüman azınlığı kamplarda çalıştırdığı, zorla doğum kontrolü ve kısırlaştırma uyguladığı iddiaları uluslararası kamuoyunda tepki çekmişti. Kampların varlığını önce reddeden Pekin, daha sonra bunların İslamcı aşırılıkla mücadele için kurulan eğitim kampları olduğunu savunmuştu.

Okunma Sayısı: 297
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Piyasalar yine dalgalı kimse ikna olmadı

    Uygurlara hapis cezasında artış

    Küresel salgında son gelişmeler

    Ermenistan'da son durum?

    Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 572 vaka ve 73 ölüm gözlemlendi

    "Tam kapanma düşünmüyoruz"

    Hocalı Katliâmı’nın kurbanları Iğdır’da anıldı

    Esnaf borcunu ödeyemiyor

    Kızıl Gezegen'de kaydedilmiş en yüksek çözünürlüklü görüntü oldu

    Gergerlioğlu’lar herkese lâzım

    Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

    Vatandaş kredi kartına yüklendi

    'İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır'

    ABD’de California, en çok ölümün kaydedildiği eyalet oldu

    İsrail, Mescid-i Aksa'da gerilimi tırmandırmaya devam ediyor

    Ermenistan’daki gelişmelerle ilgili Rusya'dan açıklama

    İnternet devleri dünyada ilk kez 'haberlere' para ödemeye zorlanıyor

    Türkiye'de 2020'de evlenme ve boşanmalar azaldı

    Pakistan ve Hindistan 'Keşmir ateşkesi' konusunda anlaştı

    28 şubat mağduriyetleri hâlâ giderilemedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversitelerde 28 Şubat
    Ahmet BATTAL

    AYM’nin uzaylı üyelerine
    Osman ZENGİN

    28 Şubat’ın “Süslü” hanımı...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Tarih tekerrür ederken, sosyalistler de geri dönüyor…
    Genel

    Uygurlara hapis cezasında artış
    Süleyman KÖSMENE

    Günahkâr Müslümana rahmet dilenir mi?
    Faruk ÇAKIR

    Salgın teğet mi geçti?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhabbete muhabbet; adâvete adâvet
    Genel

    Piyasalar yine dalgalı kimse ikna olmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.