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26 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Vaka sayılarının arttığı Avrasya ülkelerinde son durum?

26 Mayıs 2020, Salı 14:00
Son 24 saatte Kazakistan'da 438, Kırgızistan'da 35, Ermenistan'da 289, Özbekistan'da 72, Ukrayna'da 339 yeni vakaya rastlandı.

Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Özbekistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 bin 500'ü geçti.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 438 artarak 8 bin 969'a ulaştı, vaka sayısında artış yüzde 5,1 oldu. İyileşenlerin sayısı 9 artarak 4 bin 515'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, şehirlerde karantina tedbirlerine uyulmamasının vaka sayısının artmasına neden olduğunu belirterek, "Hükümet, eyalet ve şehir valileri, durumu düzeltmeli. Halka açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunludur. Vatandaşların sağlığının korunması için kararlı tedbirler alınmalı." ifadesini kullandı.

Ülkede virüsten 35 kişi ölmüştü.

Kırgızistan'da vaka sayısı 1500'e yaklaştı

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, 35 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 1468'e, iyileşenlerin sayısının 23 artarak 1015'e yükseldiğini bildirdi.

Son bir günde 1788 test yapıldığını ifade eden Usenbayev, 2 bin 333 kişinin hastanelerde gözetim altında tutulduğunu kaydetti.

Eğitim Bakan Yardımcısı Nadira Cusubekova, eğitim ve öğretim yılı kapanış töreninin 30 Mayıs'ta çevrim içi yapılacağını söyledi.

Cusubekova, kreşlerin haziran ayında açılmasını planladıklarını aktardı.

Ülkede virüsten 16 kişi ölmüştü.

Ermenistan'da 289 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 289 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 7 bin 402'ye, virüsten 4 kişinin ölmesiyle ölenlerin sayısı 91'e çıktı.

Bugüne kadar 52 bin 554 test yapılan ülkede 3 bin 220 kişi iyileşirken 4 bin 52 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da hastaların tedavisi için 21 milyon dolar kullanıldı

Özbekistan Sıhhi Kontrol Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, Kovid-19 hastalarının tedavisi için kişi başı 3 bin 200 dolar, ağır hastalar için kişi başı 6 bin 400 dolar olmak üzere şimdiye kadar tedavi için toplam 11 milyon dolar harcandığını bildirdi.

Atabekov, bugüne kadar vatandaşların karantinada tutulması için de toplam 10 milyon dolar kullanıldığını kaydetti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Bahadır Yusubaliyev de şimdiye kadar 300 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 72 artarak 3 bin 261'e ulaştı. 3'ünün durumu ağır 641 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Şimdiye kadar 2 bin 607 kişinin iyileştiği ülkede 552 bin test yapılırken, 44 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede virüsten 13 kişi ölmüştü.

Gürcistan'da vaka sayısı 735 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, son 24 saatte bir kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 735'e, iyileşenlerin sayısının 537'ye yükseldiği aktarıldı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 12 kişi ölmüştü.

Moldova'da uluslararası tren seferleri başlatıldı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 82 artarak 3 bin 884, ölenlerin sayısının 4 artarak 265 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 256 hastanın 19'unun solunum cihazına bağlı olduğu bildirildi.

Ülkede 1501 sağlık çalışanının virüs kaptığı vurgulandı.

Milletvekili Vladimir Mizdrenko'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmasıyla virüs tespit edilen milletvekili sayısı 2 oldu.

Daha önce milletvekili Evgeniy Nikiorçuk'un virüse yakalanmasıyla parlamentonun karantinaya alınması ve milletvekillerinin test yaptırması kararlaştırılmıştı.

Acil Durum Komisyonu, ülke genelinde salgına karşı tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında bugün itibarıyla uluslararası tren ve otobüs seferlerinin başlatılmasına karar verdi.

Komisyon kararıyla, sosyal mesafenin korunması şartıyla 1 Haziran itibarıyla müze, kütüphane ve pazar yerleri açılacak, 15 Haziran'da kafe, restoran ve spor salonları faaliyete geçecek.

43 bin 213 kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede vaka sayısı 7 bin 147 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna'da vaka sayısı 339 arttı

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 339 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 21 bin 584'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte en fazla vakanın Lviv, Rivne ve Kiev bölgelerinde görüldüğünü belirten Stepanov, vakalardan 4 bin 183’ünün sağlık personeli ve 1581’inin çocuk olduğunu kaydetti.

Stepanov, son 24 saatte 9 bin 653 Kovid-19 testinin yapıldığını, ölü sayısının 21 artarak 644, iyileşen sayısının da 341 artarak 7 bin 575'e çıktığını ifade etti.

Şimdiye kadar 2 kişinin öldüğü Ukrayna Silahlı Güçlerinde de 60 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, 96 kişinin iyileştiği, 261 kişinin karantinada bulunduğu belirtildi.

AA

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