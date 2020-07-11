Venezuela Devlet Başkan Yardımcısında Kovid-19 tespit edildi

Venezuela'da, Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

El Aissami, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm tıbbi protokollere uyarak kendisini karantinaya aldığını belirtti. Virüse karşı savaşı kazanacağını vurgulayan El Aissami "Hayata ve tanrıya tutunarak bu savaşa girişiyorum çünkü biz kazanacağız." ifadesini kullandı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro da konuya ilişkin Twitter'dan "Güçlü ol kardeşim, bu yeni savaşı Allah'ın ilahi ışığıyla kazanacağız. Şimdi sağlığın ve kısa zamanda iyileşmen için doktorların tüm tedavilerini ve tavsiyelerini uygulayacağız. Sağlıklı bir yaşam için kazanacağız." mesajını paylaştı. AA

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