Yahudi işgalci - yerleşimcilerin tahrikleri durmuyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde, Yahudi yerleşimciler evlerinden zorla çıkarılmaya çalışılan Filistinliler ve onlara destek için toplananları kışkırtmak için iftar vakti dini ayin düzenledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa’daki saldırıları devam ediyor: 53 Filistinli yaralandı İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesinde evlerinden zorla çıkarılmaya çalışılan Filistinlilere destek için gelenleri bölgeye almazken Yahudi yerleşimcilerin girişine müsaade etti. Yahudi yerleşimciler iftar vaktinde, evlerinden edilmeye çalışılan Filistinliler ve destek için gelenlerin önünde dini ayin düzenledi. Şeyh Cerrah Mahallesinde dün, Araplar ile Yahudiler arasında yaşanan kavganın ardından Yahudi yerleşimciler, evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinlilere iftar vakti ateş açmıştı. Filistinli ailelerin mücadelesi devam ediyor Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı. Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti. Buna göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti. İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti. Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs Perşembe gününe kadar süre tanımıştı. AA

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