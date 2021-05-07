İsrail'in Mescid-i Aksa’daki saldırıları devam ediyor: 53 Filistinli yaralandı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sürüyor.

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