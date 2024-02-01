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1 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Yardım ajansının yeri doldurulamaz

01 Şubat 2024, Perşembe 19:59
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik iddialarının yapılan işlere gölge düşürmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Borrell, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UNRWA’nın Gazze’ye insani yardım ulaştırmada oynadığı “yeri doldurulamaz rolün” korunmasının önemli olduğunu belirtti. Paylaşımda ABD’nin BM Büyükelçisinden alıntı yapan Borrell, “Her ne kadar bir soruşturmaya ihtiyaç duyulsa da iddiaların UNRWA’nın yaptığı vazgeçilmez ve önemli işlerine gölge düşürmesine izin vermemeliyiz.” ifadelerine yer verdi. AB Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, UNRWA’ya sağlanan finansal desteğin devamını, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçları ve atılacak adımlar ışığında değerlendireceği bildirilmişti.

UNRWA’nın fonksiyonu

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950’den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

AA

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