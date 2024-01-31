Kanada: Yardıma devam

İsrail’in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarına yönelik suçlamalarının ardından ajansa yardımlarını geçici olarak durduran Kanada, Gazze’deki Filistinlilere 30 milyon dolar yardım başlattığını duyurdu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in iddialarının ardından pek çok ülkenin Ajans’a yardımlarını askıya alması konusunda Kanada’nın tutumunu değiştirdiği belirtildi. Açıklamada, “Kanada, Filistinli sivillerin insani yardıma olan ihtiyacının her geçen saat arttığına samimiyetle inanmaktadır.” ifadesi kullanıldı. Gazze Şeridi’ndeki insani krizin boyutu nedeniyle acil müdahaleye gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, hayati yardımların Filistinli sivillere hızlıca ulaşmasının sağlanması gerektiği kaydedildi. AA

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