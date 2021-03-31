Yemen’de değişen bir şey yok

Yemen’de Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon güçlerinin, İran destekli Husilere karşı ülkenin uluslar arası siyasî arenada meşrû hükümetine destek için başlattığı askerî operasyonlar yedinci yılına girdi.

Arap koalisyonunun askerî operasyonları, Husi milislerin 21 Eylül 2014’te başkent Sana’yı silâh zoruyla ele geçirmesi sonrasında Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi’nin talebiyle 26 Mart 2015’te başlamıştı. Hadi aradan geçen yıllar içinde “neredeyse kalıcı olarak” Suudi Arabistan’ın başşehri Riyad’a yerleşmiş durumda. Ona bağlı Yemen’in meşrû silâhlı kuvvetleriyle Husiler arasındaki çatışmalar Suudi Arabistan’ın barış girişimiyle biraz hafiflese de hâlâ devam ediyor. Riyad’ın barış girişimi Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki tam ve kapsamlı ateşkesin yanı sıra Husilerin kont- rolü altındaki Hudeyde Limanı’na gelen gemi ve petrol tankerlerinden elde edilen gelirlerin ve vergilerinin Yemen Merkez Bankası’na verilmesini kapsıyor. Ayrıca Sana Havaalanı’nın uluslar arası direkt uçuşlara açılması ve ihtilâflı tarafların BM riayetinde müzakerelere başlaması da öngörülüyor. Yemen hükümetinin yanı sıra BM, ABD ve birçok devletin memnuniyetle karşıladığı girişime Husiler çekinceli yaklaşıyor ve yeni bir şey getirmediğini savunuyor. Yemen’de çatışan taraflara karşılıklı destek veren Suudi Arabistan ve İran, bölgesel güç mücadelesi kapsamında aynı zamanda Lübnan ve Irak’ta da nüfuz elde etmeye çalışıyor. AA

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