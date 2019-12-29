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29 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Yemen’deki saldırılar hukuka aykırı

29 Aralık 2019, Pazar 01:36
Yemen Mart 2015’ten beri Suudi Koalisyonu tarafından saldırıya uğramış ve bu sürede binlerce Yemeli öldürüldü ve yüz binlerce Yemenli de yaralandı.

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı İnsan Hakları Koordinatörü Lise Grande Suudi Koalisyonunun Yemen’in Batısında Sade eyaletindeki bir çarşıya saldırısını uluslar arası hukukun açık ihlâli olarak niteledi. Parstoday’deki habere göre Grande basın toplantısında şöyle bir açıklamada bulundu: “Ön rapor Salı akşamı Sade Eyaletinin Minbe şehrindeki El Raku çarşısına yapılan saldırıda en az 12’si Etiyopyalı göçmenlerden olan 17 sivilin öldüğünü ve 12 kişinin de yaralandığını gösteriyor. Ensarullah’a bağlı Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti makamları ise Suudi Koalisyonu saldırılarında ölenler ve yaralananlar sayısının 38 kişi olduğunu bildirmişlerdir. Grande’nin bildirisinin devamı şöyle, “Bu El Raku çarşısına son bir ayda yapılan üçüncü saldırıdır. Öyle ki Suudi Koalisyonunun bu çarşıya yaptığı saldırıların kurbanları 22 Kasım’dan bu yana 89 kişiye ulaşmıştır. “Grande sözlerine şunları da ekledi: “El Raku çarşısında yapılan saldırılar uluslar arası hukukun açık ihlâli sayılıyor.”  Grande bu saldırı ve diğer saldırıların faillerinin yargılanmasını istedi.

Etiketler: yemen
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