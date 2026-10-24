Beyin göçünde rekor kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025’te bir önceki yıla göre artarak yüzde 2,2 oldu. Bu oran, kadınlarda yüzde 1,8, erkeklerde ise yüzde 2,7 olarak kayıtlara geçti.

Yükseköğretim beyin göçü oranının en yüksek olduğu il 2025’te yüzde 4 ile İstanbul olurken, bu kenti sırasıyla İzmir, Ankara, Eskişehir ve Yalova izledi. Yükseköğretim beyin göçü oranının en düşük olduğu il ise yüzde 0,2 ile Siirt olurken, bunu sırasıyla Hakkari, Kilis, Van ve Bitlis takip etti.

Beyin göçü oranının en yüksek olduğu il İstanbul, mezunların en çok göç ettiği ülke ise Almanya olarak kaydedildi. Vakıf üniversitesi mezunlarında oran yüzde 4,4’e, tam burslu mezunlarda yüzde 8,6’ya ulaştı.