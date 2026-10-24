Sınava mı, hak aramaya mı hazırlansınlar?

UŞAK Milletvekili Ali Karaoba, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ÖSYM’nin geçmişten bugüne yaşadığı tartışmaları ve sınav güvenliğine ilişkin sorunları gündeme getirdi.

ÖSYM’de yıllardır yaşanan sınav iptallerini, soru sızdırma iddialarını, 2026 KPSS’de Şanlıurfa’daki 392 aday için yeniden sınav kararı alınmasını hatırlatarak, “Gençler sınava mı hazırlansın, yoksa sınavdan sonraki skandallarda hak aramaya mı?” diye sordu. Karaoba, “Bağımsız denetim istiyoruz. Şeffaflık istiyoruz. Çağdaş sınav güvenliği istiyoruz. Sınavlarda yaşanan kurum kaynaklı hataların bedelini adayların ödememesini istiyoruz. Bir gencin geleceğini belirleyen şeyin torpili değil, kendi emeği ve bilgisi olmasını istiyoruz.” dedi. Ankara-Anka

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