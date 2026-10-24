Yasa çıktı, iş bitmedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen fon yasasına ilişkin, “Bu yasa çıktı, iş bitti, kurtulduk değil. Dikkat edin, bütün bu atılan adımlara ve bütün bu iletişim kampanyasına rağmen sermaye piyasalarındaki erime durmuyor. Bugün Merkez Bankası bir puan faiz düşürdü. Aslında daha farklı bir ortamda olsaydık belki Merkez Bankası’nın eli daha rahat olacaktı. Bir puanla sınırlı kalmış oldu faizi düşürmesi. Çünkü güven sorunu var. Güven olmayınca olmaz” dedi.

Babacan, “Güven öyle bir kavramdır ki bir kere kaybettiğinizde yeniden kazanmanız çok uzun vakit alır. Şu anda bu dolandırıcılıktan sonra kaybolan güveni yeniden inşa edecek bir adım atılmadı. Bu büyük krizlerde yapılması gereken en önemli iş, suçluları bulup en ağır cezayla karşı karşıya bırakmaktır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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