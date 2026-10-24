Ağıralioğlu’dan AKP’ye ilginç benzetme: Titanik geminiz fon buz dağına çarptı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, fon krizine ilişkin açıklamasında, denetim mekanizmalarının yetersizliğini eleştirdi.

Ağıralioğlu, “Nasıl bir sistem ki Cumhurbaşkanı’nın haberi olmadan çalışmıyor? Cumhurbaşkanımız gereğini yapmadan memlekette bizim soyulmamızın önüne geçecek bir tane makam yok mu? Cumhurbaşkanımızın inisiyatifi olmazsa biz ne kadar daha soyulacağız?” diye sordu.

AKP’yi Titanik gemisine benzeten Ağıralioğlu, “AK Parti 25. yılını kutluyor. Batmaz denilen bir Titanik gemisi. 467 bin kişinin mağdur olduğu fon buzdağına çarptınız. Titanik geminiz fon buz dağına çarptı, batıyorsunuz” dedi. Gemiyi ilk terk edenlerin imkân sahibi olanlar olduğunu belirten Ağıralioğlu, “Gemi batarken çalgı çalıp oynayanlar var. Onlar da memleketin sorunlarından kopanlar. Altta batanlar ise milletiniz. Şimdi gemi su alıyor. Bu geminin su aldığı yerlerde kabahat sizin, kontrol sizin, denetim sizin. Hepsi sizin yetkinizdeydi” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka