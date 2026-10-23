AB’den hukukun üstünlüğü hatırlatması

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI AİVO ORAV, AB ÜYELİĞİ İÇİN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, İNSAN HAKLARI VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KRİTERLERİNİN KARŞILANMASI GEREKTİĞİNİ HATIRLATTI.

Yaklaşık 7 ay önce Ankara’daki görevine başlayan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orav, Türkiye’de hukukun üstünlüğü, insan hakları ve medya özgürlüğü alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye aday bir ülke ve burada neler olduğunu çok yakından takip ediyoruz. Çünkü bir gün Avrupa Birliği’ne katılmak, tüm Kopenhag kriterlerinin karşılanması gerektiği anlamına geliyor. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü, insan hakları, medya özgürlüğü ve diğer alanlarda neler olduğunu yakından takip ediyoruz. Bütün bunlarla ilgili her gün kamuoyuna açıklama yapmıyoruz. Ancak yaptığımız şey, bu bilgileri toplamak, analiz etmek ve olguları doğru tespit etmeye çalışmak.”

Müzakereler dondu, umutlar sürüyor

Türkiye’nin AB üyelik perspektifine ilişkin bir soruyu cevaplayan Orav, AB’nin genişleme politikasının Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana yeniden gündeme geldiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan önce aday ülkeler arasında gerçekten Avrupa Birliği’ne katılabileceklerine inanan çok fazla ülke olduğunu düşünmüyorum. Bazı üye devletlerin de bunun mümkün olduğuna inandığını düşünmüyorum. Ancak genişleme politikası geri döndü... Türkiye söz konusu olduğunda, evet, müzakerelerimiz dondurulmuş durumda. Bakalım. Yine en iyisini ummamız gerekiyor. Ancak AB-Türkiye ilişkilerinin potansiyeli çok büyük, gerçekten çok büyük. Her iki taraftaki siyasetçilerin doğru kararları almasını umuyorum.”

Made in Europe’da belirsizlik sürüyor

Orav, Avrupa’da üretilen ürünlere öncelik verilmesini öngören “Made in Europe” düzenlemesinin henüz kesinleşmediğini belirterek, Türkiye’nin kapsam dışında bırakıldığı yönündeki yorumların erken olduğunu söyledi. Orav, “Türkiye’nin Made in Europe’un dışında bırakıldığını söylediniz. Ancak henüz nihaî bir hukukî düzenleme yok, müzakereler devam ediyor. Anlaşmanın ne zaman sonuçlanacağını bilmiyorum. Dolayısıyla hiçbir şey kesinleşmiş değil. Önemli olan, Türkiye’nin pozisyonunun Brüksel’de çok iyi duyuluyor olması. Türkiye’deki siyasetçiler, muhalefet ve iş dünyası bu konuyu sürekli gündeme getiriyor, biz de bunları Brüksel’deki meslektaşlarımıza iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka