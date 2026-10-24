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24 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Bütün hırsızlardan hesap sorulsun

24 Ekim 2026, Cumartesi 00:13
BORSADA “ASRIN YOLSUZLUĞU” OLARAK NİTELENDİRİLEN SKANDALIN ARDINDAN, HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYANLARIN VE SÜREÇTE İHMALİ BULUNAN HERKESİN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMESİ GEREKTİĞİ VURGULANDI.

Muhalefetten fon teklifine net yorum: Üstünü kapatacaklar

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konu ile ilgili, “Fon meselesi Türkiye’de son dönemlerde karşılaştığımız en önemli krizlerden, sıkıntılardan birisidir. Uzun lafa gerek yok.

Bu konuda kim haksız kazanç sağladıysa, bu konuda kim haksız kazanç sağladıysa, kim milletin parasına, cebine elini soktuysa, kim arsızlık ve hırsızlık yaptıysa sonuna kadar gidilmeli; hepsinden hesap sorulmalıdır. Ayrıca bu süreçte kusuru, hatası, noksanı, ihmali olan kim varsa onlar da Türk yargısı önünde hesaplarını vermelidir” dedi.

BÜYÜK SERVET TRANSFERİ YAPILDI

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen kanun teklifi üzerine yaptığı konuşmada mağdur sayısının açıklanandan fazla olduğunu savundu. Ekmen şunları söyledi: “450 bin mağdur yok, en az 7 milyon mağdur var. Dolandırıcılıkla cukkalanan para 800 milyar TL’yle sınırlı değil, İMKB’nin değer kaybı 100 milyar doların üzerindedir. Ne Kovid’de ne 15 Temmuz’da ne de deprem döneminde Türkiye borsalarında böyle bir değer kaybıyla karşılaşmamıştık. Şu gün şuradayız, gece yarısı önerge getiriliyor. Bu önergenin kaç kişiyi ve kaç milyar lirayı kapsayacağı hususunda bir bilgi yok. Nasıl ki cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz ödemesiyle bir servet transferi var, nasıl ki kur koruma mevduat programıyla bir servet transferi yapıldı, nasıl ki davetiyeli ihaleler yüzde 98 seviyesine ulaşarak bir servet transferi yapılıyor, asrın dolandırıcılığıyla da bir servet transferi yapılmıştır.”

Fon krizi güven krizine dönüştü

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, fon krizinin yalnızca milyonlarca liralık kayıplardan ibaret olmadığını belirterek, mağdurların yıllarca biriktirdiği paraların da dikkate alınması gerektiğini söyledi. Dalgın, “Emeklinin ikramiyesi, KOBİ’nin kasası, orta direğin emeği, ev almaya çalışan gencin peşinatı var” dedi. Mağdurlarla yaptığı görüşmelerden örnekler veren Dalgın, bir vatandaşın “Hükûmet benim üstüme kapıyı kilitledi, anahtarı attı, ben ne yapacağım?” sözlerini aktardı. Bir başka mağdurun ise Türkiye’de hakkının ve hukukunun kalmadığını söylediğini belirten Dalgın, yaşananların maddi kayıpların ötesinde büyük bir güven krizine yol açtığını vurguladı.

Ankara - Anka

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