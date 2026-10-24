Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Şüphe yok ki, açıkça söylenen sözü de O bilir, gizlediklerinizi de yine O bilir.”



Enbiyâ Suresi: 110

HADİS:

Hz. Peygamber tuvaletten çıktığında şöyle dua ederdi: “Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet veren Allah’a hamdolsun.”

Camiü’s-Sağir, No: 3125