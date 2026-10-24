24 Ekim 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“Şüphe yok ki, açıkça söylenen sözü de O bilir, gizlediklerinizi de yine O bilir.”
Enbiyâ Suresi: 110
HADİS:
Hz. Peygamber tuvaletten çıktığında şöyle dua ederdi: “Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet veren Allah’a hamdolsun.”
Camiü’s-Sağir, No: 3125
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