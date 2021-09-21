"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yemen ekonomisine acil destek çağrısı

21 Eylül 2021, Salı 17:00
Birleşmiş Milletler (BM), Yemen ekonomisine acilen destek olunması çağrısında bulundu.

Yemen’deki BM İnsanî Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma değindi.  OCHA, açıklamasında, para biriminin istikrarının sağlanması, gıda güvensizliğine sebep olan bazı temel sorunlara çözüm bulunması ile temel hizmet ve sosyal koruma sistemleri de dahil olmak üzere ulusal sistemlerin tamamen çöküşünü önlemek için Yemen ekonomisinin âcilen desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti. Uzun süredir siyasî istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Savaş sü-rerken bir yandan da Yemen riyalinde yaşanan hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80’lere ulaştı.    

AA

Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barınamıyoruz

    Doğal gaz fiyatları zorlayacak

    Eğitimde korona bilançosu ağırlaşıyor

    Türkiye, internette hür değil

    Avrupa ve ABD arasında Fransa krizi

    Yüksek faiz inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor

    Fahiş fiyatlar için göstermelik denetim

    Marmara Denizi’nde oksijen tehlikesi artıyor

    Sudan'da darbeciler gözaltına alındı

    'Tehlike çanlarını çalmak için buradayım'

    ‘Dindarların gazabından korkmak lâzım’

    İsrail, 48 bin dönüm Filistin toprağına daha 'el koydu'

    Türkiye'de aşılamada son durum ve aşılama oranının en düşük olduğu iller?

    Almanya'nın büyük bilim ödülünün sahibi oldular

    Başarısız darbe girişiminin yaşandığı Sudan'da son durum?

    Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava kapıda

    'En az 2 doz aşı yaptıranlar temaslı olduğunda karantinaya girmeyecek'

    Evinizden dünyayı gezebilirsiniz

    Erken seçim isteyenler artıyor

    Almanya'da başbakan adayı 'Türkiye dostu' Laschet'ten Türkiye mesajları

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Barınamıyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Aleme nizam, kendine …
    Genel

    Erdal Şenol dualarla
    M. Latif SALİHOĞLU

    Büyük bir siyasî dehâ: Sultan Selim Han
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erzincan notları
    Osman ZENGİN

    Koyunlar buhar olup uçtu
    Raşit YÜCEL

    “Mutfağın yıkmadığı iktidar yoktur”
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur bu zamanın yarasına tiryak
    Ali FERŞADOĞLU

    Falcılar, astrologlar ve gayb

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.