Yemen ekonomisine acil destek çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen ekonomisine acilen destek olunması çağrısında bulundu.

Yemen’deki BM İnsanî Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma değindi. OCHA, açıklamasında, para biriminin istikrarının sağlanması, gıda güvensizliğine sebep olan bazı temel sorunlara çözüm bulunması ile temel hizmet ve sosyal koruma sistemleri de dahil olmak üzere ulusal sistemlerin tamamen çöküşünü önlemek için Yemen ekonomisinin âcilen desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti. Uzun süredir siyasî istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Savaş sü-rerken bir yandan da Yemen riyalinde yaşanan hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80’lere ulaştı. AA

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