Yemen'in başkentinde 10 mahalle karantinaya alındı

Yemen'in başkenti Sana'da Kovid-19 nedeniyle 10 mahalle karantinaya alındı.

Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana'daki 10 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak karantinaya alındı. Husilere bağlı Vakıflar ve İrşad Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Sana'da dün Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün kaydedilmesinin ardından başkentteki 10 mahallede 24 saat boyunca karantina kararı alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca halka "alınan tedbirlere tam olarak uymaları, geçici karantina boyunca evlerinde kalmaları ve sokağa çıkmamaları" çağrısı yapıldı.

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