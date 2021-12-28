Yeni yıla Müslüman olarak girdi

İSLÂM’İ KENDİSİNE YENİ BİR HAYAT YOLU OLARAK SEÇEN,TEKSAS’DA YAŞAYAN, SALVADOR MARQUEZ JR NEDEN İSLÂM’İTERCİH ETTİĞİNİ ANLATTI.

Ahirzamanı bütün hızıyla yaşadığımız günümüzde, bir kısım insanlar özellikle gençlerde dinden uzaklaşıp Batılılaşmak yolunda mukadesatı terk etme yolunu tercih ettiği asrımızda, Batıda doğmuş büyümüş ve Batının bu serbest hayat tarzının içinde yaşamış insanlarda, bu kalbi ruhu tatmin etmeyen hayat tarzından uzaklaşıp yeni bir hayat yolu bulmak yolunda, insanın yaradılışına en uygun yaşama tarzı olan İslâmı kendilerine yeni bir hayat yolu olarak tercih ediyorlar. Ailesi Meksikalı olan kendisi Teksas’da yaşayan Salvador Marquez Jr, bunlardan biri.

Yeni yıla bir kaç gün kala Hırıstiyanlık dünyası Hz. İsa’nın (as) doğum gününü bir gün sonra kutlamaya hazırlanırken, 24 Aralık 2021’de Salvador, yeni bir doğuşa adım atarak mü’minlerin bayramı olan mübarek Cuma gününde Cuma namazını müteakip kalabalık bir cemaatin huzurunda şehadet getirerek İslâmla şereflendi.

İSLÂM’A HAYRAN KAlDIM

Islamic center of the Frisco’da (Texas, Amerika) imamın arkasında şehadeti tekralayarak İslâm’a ve yeni hayatına adım attı.

İmam onu tebrik ederek “Ne kadar güzel, yeni yıla tertemiz bir hayatla günahlardan arınarak başlamak” dedi ve cemaatin Alahu Ekber tekbirleriye şehadet getiren Salvador’u cemaat tebrik sırasına girdi. Gördüğü ilgiden dolayı oldukça heyecanlanan Salvador kardeşimizle Cumadan sonra yaptığımız ayak üstü sohbette, “Sizi İslâmı tercih etmeye iten sebep neydi?” diye sorduk. O da “Ben burada doğmuş büyüş biri olarak çocukluğumdan beri kiliseye giden biriydim.Ama zamanla bu Allah’ın evi olan yerle ordaki verilen mesajlar arasında bir kopukluk hissetim. Oradaki verilen mesajlar beni tatmin etmemeye başladı ve bu beni giderek kiliseden uzaklaştırdı. Daha sonra tanıştığım Müslüman arkadaşlar aracılığıyla İslâm kültürünü ve İslâmı tanıdım ve hayran kaldım. Bu gün ilk defa camiye şahadet getirip Müslüman olmak için geldiğimde, camiye yaklaştığımızda kalbim heyecandan yerinden fırlayacakmış gibi çarpmaya başladı, şimdi burdan ayrılıyorum, ama kalbim camide kaldı” dedi.

Gevriye ShamSidden - TEXSAS/ ABD