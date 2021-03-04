Yeni Zelanda'da camilere saldırı tehdidi yapan şahsa gözaltı

Yeni Zelanda polisi, 27 yaşındaki bir şahsı, iki yıl beyaz bir ırkçının silahlı saldırısına uğrayan iki camiye yeniden saldırı tehdidinde bulunmasının ardından gözaltına aldı.

Emniyet birimleri saldırı tehdidinin 4Chan isimli web sitesinde online olarak yapıldığını, el Nur Camisi ile Linwood İslam Merkezi'ni hedef almak istediğini dile getirdi. Polis kaynakları tehdidin içeriğiyle ilgili bilgi vermese de Yeni Zelanda medyası, 2019'da yaşanan ve ülke tarihinin en kanlı saldırılarının yıldönümü olan 15 Mart tarihinde bombalı araç saldırısı şeklinde olabileceği bilgisini paylaştı. Adı açıklanmayan şahıs, ölüm tehdidi suçlamasıyla cuma günü mahkemeye çıkarılacak. Canterbury bölge komutanı John Price, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Topluluğumuzda nefret söylemi veya zarar vermek isteyen insanlara hoşgörü gösterilmeyecektir." açıklamasında bulundu. Perşembe günü ikinci bir şahsın daha konuyla bağlantılı olarak gözaltına alındığı ve bu şahsa da ilave suçlamaların yöneltileceği kaydedildi. Yeni Zelanda hükümeti, Christchurch kentindeki saldırıların ikinci yıldönümü nedeniyle güvenlik önlemlerini arttırmış durumda. Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant, 15 Mart 2019 tarihinde Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde yarı otomatik tüfekle, cuma namazı sırasında iki farklı camiye saldırarak 51 kişiyi katletmişti. Yeni Zelanda tarihinin en kanlı terör eylemi olarak kayıtlara geçen cami saldırısının ardından Tarrant, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Euronews Türkçe

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