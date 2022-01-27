Yerlikaya: Motosiklet, scooter ve motokurye yasağı yarın kalkıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının yarın saat 08.00'den itibaren sona ereceğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular. Yarın (cuma) saat 08.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. İstanbul'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verilmiyordu. AA

Okunma Sayısı: 105

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.