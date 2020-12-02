Yine normalleşme

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO, ABD-BAHREYN STRATEJİK DİYALOG TOPLANTISINDA İSRAİL İLE NORMALLEŞME VURGUSUNU YİNE TEKRAR ETTİ.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) ardından başka ülkelerin de İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye gideceklerini umduklarını belirterek, “Bu, kimsenin artık dönmek istemediği geçmişin bayat ve modası geçmiş düşüncelerinden kurtulan bölge için bir umut işaretidir.” dedi. Pompeo ABD-Bahreyn Stratejik Diyalog toplantısına online olarak bağlanarak konuşma yaptı. İsrail ile normalleşme anlaşmasının Bahreyn açısından meyvelerini vermeye başladığına değinen Pompeo şu ifadeleri kullandı: “Bu, kimsenin artık dönmek istemediği geçmişin bayat ve modası geçmiş düşüncelerinden kurtulan bölge için bir umut işaretidir. Ve eminim ki Bahreyn’in coğrafi büyüklüğün bir ülkenin dünyadaki etkinliğini dikte etmediğini gösteren öncülüğünü takip edecek daha fazla ülke olacaktır.” İki ülkenin bugün başlattığı stratejik diyaloğun Orta Doğu için tarihi sonuçları olacağını kaydeden Pompeo, iki ülkenin ekonomik ve askeri olarak iş birliğinin çok daha ileri taşınacağını ifade etti.



Bahreyn için ortak vizyonmuş

Aynı oturumda konuşan Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ise iki ülke arasındaki ilişkinin Körfez’in güvenliğinin belkemiği olduğunu ifade etti. İsrail ile imzaladıkları normalleşme anlaşmasının önemine değinen Zeyyani, “Son birkaç ayda, İbrahim Ahitlerinin (İsrail ile normalleşme anlaşması) Orta Doğu’daki dinamikleri bir adım değiştirdiğini ve barış ve huzur için iyimserliği yinelemiştir. Bunlar ülkemizin de ortak vizyonudur.” dedi. İsrail ile anlaşmanın Orta Doğu’daki dengeleri çatışma yerine iş birliği üzerine olacak şekilde yeniden yapılandıracağını ifade eden Bahreynli Bakan, ABD ile Bahreyn’in gelecek yıllarda İsrail ile normalleşme sürecinin çapının genişlemesi ve bölgede daha geniş çaplı bir iş birliği ağının kurulmasına çalışacağını ifade etti.