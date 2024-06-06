Yine okul katliamı

İsrail, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı’na (UNRWA) ait okula saldırı düzenledi.

Yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okula düzenlenen saldırıda en az 39 kişi öldü. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini bildirdi. El Cezire’nin konuştuğu Filistinliler, kendilerine saldırıdan önce herhangi bir uyarı verilmediğini söyledi. İsrail saldırısında oğlunu kaybeden bir anne, “Henüz güvende değiliz. Kendimiz için biraz koruma sağlamak adına BM’nin tahliye merkezlerine gittik ama yine de saldırıya uğradık” dedi.

Gazze’deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı 2. bölgesinde onlarca yerinden edilmiş insanın barındığı bir okulu bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi. İsrail’in saldırılarının soykırım olarak nitelendirildiği açıklamanın devamında, ABD’nin İsrail’in yanında durması, silah ve askeri destek vererek bu soykırımın devamına yeşil ışık yakması da kınandı.