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26 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Yolsuzluğun çaresi: Şeffaflık, denetim ve basın özgürlüğü

26 Ağustos 2019, Pazartesi
YOLSUZLUKLARDAN İRAN DA ŞİKÂYETÇİ. CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: GİZLİ FAALİYETLER TOPLUMDA FESADI ARTTIRIYOR.

KİMSE CÜR’ET EDEMEZ

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, bütün işlerin şeffaf olması ve kamuoyu ile basının gözetimi altında  bulunması halinde kimsenin istismara ve usulsüzlüğe cür’et edemeyeceğini söyledi.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

cİhangİrİ “Yolsuzlukla mücadelenin yolu şeffaflık, kamu denetimi ve basın özgürlüğüdür. Çünkü gizli faaliyetler toplumda fesadın artmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

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Yolsuzlukla mücadele basın hürriyeti ile olur

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, “Yolsuzlukla mücadelenin yolu; şeffaflık, kamu denetimi ve basın hürriyetidir.”

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, yolsuzlukla mücadelenin şeffaflık ve basın hürriyeti ile mümkün olduğunu belirterek gizli faaliyetlerin fesadın artmasına sebep olduğunu söyledi.

Cihangiri’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, başşehir Tahran’da İşçi Evi Teşkilâtı yetkilileri ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ülkedeki yolsuzlukla ilgili değerlendirmelerde bulundu.      

Bütün işlerin şeffaf olması ve kamuoyu ile basının gözetimi altında bulunması halinde kimsenin istismara ve usûlsüzlüğe cüret edemeyeceğini dile getiren Cihangiri, “Yolsuzlukla mücadelenin yolu; şeffaflık, kamu denetimi ve basın hürriyetidir. Çünkü gizli faaliyetler toplumda fesadın artmasına sebep oluyor.” ifadelerini kullandı.      

Yolsuzluğun yaygınlaşmasının ekonomik ve siyasî yapıyı tehlikeli bir hâle getireceğine dikkati çeken Cihangiri, şunları kaydetti:

“İran’da yolsuzlukla mücadele geniş çaplı ve adil bir şekilde yürütülmelidir. Bir kesimi hedef almak ve yolsuzluk yapanlar arasında ayrımcılık yapmak bu kötü olguya karşı yürütülen mücadelede büyük bir problemdir.”

AA

Etiketler: yolsuzluk, iran, basın özgürlüğü
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