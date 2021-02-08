YPG/PKK Bab'daki sivil yerleşim yerine saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde Halep iline bağlı Bab'daki sivil yerleşim yerine roket saldırısı düzenlemesi sonucu 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK sabah saatlerinde Suriye Milli Ordusu (SMO) cephe hattına düzenlediği sızma girişiminden sonra Bab'daki sivil yerleşim yerine roket saldırısı düzenledi. Bab ilçe merkezine düzenlenen terör saldırısında 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye sevk edildi. Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, sabah saatlerinde Cerablus'un güneyindeki SMO askerlerinin mevzilerine yönelik sızma girişimi sonucu 1 SMO askeri şehit olmuştu. Türkiye'nin bir taraftan Rusya, diğer taraftan ABD ile imzaladığı mutabakatlara rağmen, terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerini terör eylemleri için üs olarak kullanmaya devam ediyor. AA

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