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12 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Yunanistan'da göçmenler ana karaya taşınıyor

12 Kasım 2019, Salı 16:00
Yunanistan'da, yeni göçmen kanunu kapsamında, adalardaki göçmenlerin ana karaya taşınması sürüyor.

Yunanistan'da aşırı yoğunluğun yaşandığı Midilli Adası'ndan 367 düzensiz göçmen, bu sabah ''Diagoras'' yolcu gemisiyle Pire Limanı'na getirildi.

Çoğunluğu Afganlardan oluşan düzensiz göçmenler, limanda bekleyen otobüslere bindirilerek çeşitli kamplara taşınıyor.

Son 4 ayda ülkeye gelen düzensiz göçmen sayısının 40 binin üzerinde olduğu kaydedilirken, göçmenlerin götürüldükleri bazı bölgelerin sakinleri tarafından düzenlenen göçmen karşıtı gösterilerin artması dikkati çekiyor.

Selanik'teki Diavata kampı yakınlarında kendilerini ''Birleşik Makedonlar'' olarak adlandıran bir grup, göçmenleri protesto etmek için domuz eti ve alkol tüketmişti.

Atina merkezli izleme örgütü Irkçı Şiddet Kayıt Ağı, ülkede artan yabancı düşmanlığı ile ilgili endişelerini dile getirirken, hükümete ırkçılık karşıtı yasayı tam olarak uygulaması çağrısında bulundu.

AA

Etiketler: yunanistan
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