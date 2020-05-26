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26 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Yunanistan'da kafe ve restoranlar açıldı ama işletmeler endişeli

26 Mayıs 2020, Salı
Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayısının azalmasıyla alınan önlemler kademeli olarak gevşetilerek normalleşme planları uygulamaya geçiriliyor.

Kuaförler, ayakkabı, mobilya, kozmetik ve ikinci el eşya satan dükkanların açılmasının ardından, alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık iki ay kapalı kalan kafe ve restoranlar da bugün hizmet vermeye başladı.

Belirli kurallara uyarak sadece dış alanlarda müşterilerine hizmet vermeye başlayan kafe ve restoranlarda çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildi.

İşletmeciler, masalar arası mesafe zorunluluğu nedeniyle gelirlerinin azalacağından şikayet etti.

Akropolis'in de bulunduğu ve Atina'nın en ünlü semtlerinden Monastiraki'de restoran sahibi Dimitris Vogontas, yaptığı açıklamada, "Bugün işletmelerimizi tedirgin bir şekilde açtık. Eskiye göre masa sayımız neredeyse yarıya düştü. Kazancımız oldukça azalacak. Ne kadar müşteri geleceği konusunda endişeliyim." diye konuştu.

Thisio bölgesinde kafe işletmecisi Yannis Sanais de yeni dönemde önceliklerinin hijyen ve temizlik olduğunu vurguladı.

AA

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