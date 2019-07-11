"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Yunanistan'da sağanak ve fırtına bilançosu: 6 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!

11 Temmuz 2019, Perşembe 11:21
Yunanistan'da sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle 6 turistin öldüğü bildirildi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT'nin aktardığı bilgilere göre, ülkenin kuzeyini vuran ve özellikle turizm bölgesi Halkidiki'de etkili olan fırtına, can ve mal kayıplarına neden oldu. 

Selanik yakınları çevresinde yaşanan fırtınada ikisi çocuk 6 kişi öldü. Ölenlerin tamamının Çekya, Romanya ve Rusya'dan gelen turistler olduğu belirtildi.

Olağanüstü hal ilan edildi

Öte yandan, 4'ü ağır olmak üzere 108 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi bölgeye sevk edildi.

Yeni Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis, ölenler için başsağlığı dilerken, "Bölgede sel değil ağaçları deviren şiddetli rüzgar ve fırtına vardı. İnsanların ölümüne bu neden oldu." dedi.

Yunan basınına göre, Romanyalı 8 yaşındaki bir çocuk ve annesi bulundukları restoranın tavanının çökmesi ile öldü.

Öte yandan, 54 yaşındaki bir Rus ve iki yaşındaki oğlu devrilen ağacın altında kalarak can verdi. Çekya vatandaşı ailenin iki üyesi ise karavanın rüzgar nedeniyle devrilip sürüklenmesi sonucu öldü.

AA

Etiketler: yunanistan, sel, fırtına
Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin: ABD ile ticaret müzakereleri tekrar başlayacak

    Taksilerde ''kısa mesafe'' sorunu çözüm bekliyor

    Netanyahu'dan tahrik dolu açıklamalar

    3 ile sağanak ve dolu uyarısı!

    Şekerli içeceklere dikkat!

    İSO'ya göre 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' belli oldu

    Meteoroloji: Marmara'da sıcaklık azalacak

    En genci 16 en yaşlısı ise 82 yaşında...

    LGS tercih başvuruları için yarın son gün!

    Afrin'inde patlama: En az 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı

    Muğla'daki orman yangınına ilişkin Bakan Pakdemirli'den açıklama

    Yenilenen seçimlerin 'kesin' sonuçları açıklandı

    Cari işlemler verileri açıklandı

    İsrail vahşetine sessiz kalınamaz

    Ahirete inanmak toplumu iyileştiriyor

    Sosyal fobi tedavi edilebilir

    Ankara'da 16 katlı binada çıkan yangın korkuttu

    6 milyon kişi iklim nedeniyle göç etti

    BM'den Myanmar'a: Arakanlı Müslümanlar için acil adım at

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Güdümlü yargıda “pardon”lar bitmez
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Ümmeti parçalama” soruları
    Ahmet BATTAL

    Horozlanan tavuklara dik durmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hafiyelerin sözlerine adalet nasıl bina olunur?
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberler maldan miras bırakmazlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Azrail (as) sevilir mi?
    Mikail YAPRAK

    Yeni Asya’nın “çekirdek” olma özelliği
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, kudretin mu’cizelerini ilân için bir menzildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.