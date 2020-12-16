Yunanistan savunma bütçesinde artışa gitti

Son yıllarda büyük mali krizlerle yüzleşen ve 2020'de ekonomisi yüzde 10.5 oranında küçülmesi beklenen Yunanistan'da, son 11 yılın en yüksek savunma bütçesi açıklandı.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye ile yaşanan gerilim sonrası Atina yönetimi, 2021 yılında bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitti. Savunmaya 2021 için 5,49 milyar euro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar euro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın askeri harcama planı böylelikle son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Yunanistan yaşadığı ekonomik bunalım sebebiyle 2019'da silahlanmaya 542 milyon 779 bin euro harcamış ve Kovid-19 krizi sonrası 2020'deki silahlanma harcamalarını da 540 milyon 692 bin euro düzeyinde tutmuştu. Askeri harcamaların ekonomik büyüklüğe oranı bakımından NATO üyesi ülkeler arasında üst sıralarda yer alan ülke, geçen yıl gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,28'ini savunmaya harcadı. Yunanistan, bu yönüyle NATO'nun yüzde 2 hedefi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yüzde 1,2 ortalamasının üzerinde olmasıyla dikkati çekiyor. Euronews Türkçe

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