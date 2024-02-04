Yüz binler Gazze için yürüdü

İngiltere’de İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de “soykırımın durdurulması” çağrısıyla 8. kez “ulusal yürüyüş” düzenleyen yüz binlerce kişi, Gazze’de acil ateşkes istedi.

Başkent Londra’daki İngiliz yayın kuruluşu BBC önünde toplanıp Başbakanlık ile bazı bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi’ne yürüyen göstericiler, İngiliz hükümetini, “İsrail’in Gazze’deki soykırımına suçları ortak olmakla” itham etti ve hükümeti bu ortaklığa son vermeye çağırdı. Ellerinde, “Özgür Filistin”, “Gazze’yi bombalamaya son verin”, “Şimdi ateşkes” ve “Katil Netanyahu” yazılı pankartlar taşıyan Filistin yanlısı göstericiler, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de, “soykırımın durdurulması” talebinde bulundu. Yürüyüşü organize eden Filistin Dayanışma Kampanyasından (PSC) yapılan açıklamada da İngiliz hükümetinin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına verdiği yanıtın “kesinlikle utanç verici” olduğu belirtilerek söz konusu yanıtın, mahkemenin kararının önemini ve aciliyetini küçümsemeye çalıştığı kaydedildi. Açıklamada, İngiltere’nin İsrail’e silah ihracatının askıya alınmasının, “acil tepki” olması gerektiğinin altı çizildi. AA

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