Zarif: ABD güçleri denizcilerimizi provoke ediyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Basra Körfezi'ndeki ABD donanmasına ait güçlerin İran'ı provoke ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Basra Körfezi ve çevresindeki ABD donanmasına ait gemilerin taciz edilmesi halinde İran güçlerine ait hücumbotlarının vurulmasına ilişkin talimatını değerlendirdi. ABD askerleri arasında 5 binden fazla kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğüne işaret eden Zarif, "Donald Trump, onların ihtiyaçlarına cevap vermeli, Saddam'ın teröristlerinin (rejim karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü) teşvik ettiği tehditlere girmemelidir." ifadelerini kullandı. Zarif, "Bununla birlikte ABD güçlerinin, evden 7 bin mil uzakta bize ait olan Fars (Basra) Körfezi kıyılarında denizcilerimizi provoke etme hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu. AA

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