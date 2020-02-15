Zarif: ABD ile savaşa çok yakındık

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrasında İran’ın ABD ile savaşa çok yaklaştığını belirtti.

NBC News’un aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölümü ile sonuçlanan ABD’nin operasyonu sonrasında İran’ın ABD ile savaşa çok yaklaştığını anlattı. NBC News’a konuşan Zarif, Süleymani suikastının ABD’nin bölgedeki ‘sonunun başlangıcı’ olduğunu vurguladı. İranlı diplomat, “ABD’nin yanlış bilgiye dayanan cehalet ve kibir temelli eylemi sonrasında savaşa çok yaklaşmıştık” ifadelerini kullandı.

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