Zarif: Kudüs Filistinlilere aittir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD yönetiminin "İsrail’in başkenti" kabul ettiği Kudüs’ün Filistinlilere ait olduğunu söyledi.

ABD yönetimi, İsrail-Filistin meselesinin "çözümü" konusunda ortaya attığı "Yüzyılın Anlaşması" planını Bahreyn’de tartışmaya açmaya hazırlanırken İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Kudüs’ün Filistin’e ait olduğunu belirtti. Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kudüs, Amerika’nın değil ki onu (İsrail’e) versin, İsrail’in değil ki onu almaya kalksın. (Kudüs) onu satın almaya çalışan acımasız suç ortaklarının da değildir. Kudüs Filistin’e ve Filistinlilere aittir. Tarih, bunu inkar edenlerin alçaltıcı başarısızlığa mahkum olduğunu gösteriyor”.

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