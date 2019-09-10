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10 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Zarif'ten Netanyahu'ya tepki: "Yalancı çoban"

10 Eylül 2019, Salı 18:09
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın gizli nükleer tesisi olduğunu iddia eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ABD'yi İran'a karşı savaşa çekmeye çalışmakla suçladı.

Zarif, İran'ın gizli bir tesiste nükleer silah geliştirdiğini iddia eden Netanyahu'ya Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ı etiketlediği mesajlarla cevap verdi.

Netanyahu'nun 2002'de ABD Kongresinde yaptığı ve ABD'nin Afganistan işgaline övgüde bulunarak, Irak'ın da işgal edilmesini istediği konuşmanın görüntülerini paylaşan Zarif, "Donald Trump, Netanyahu'nun ABD'yi Afganistan bataklığına itenlerden biri olduğunu biliyor muydun? Senin kaçıp kurtulamadığın bataklık. 1986'dan beri 'son Amerikan askerine kadar savaşın' onun sloganı oldu." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kendi nükleer cephaneliğine işaret ederek Netanyahu'yu "yalancı çoban" olarak niteleyen Zarif, "Asıl nükleer silahların sahibi yalancı çoban İran'ın sözde yıkılmış tesisinden bahsediyor. O ve B Takımı, (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un başını çektiği şahinler) sadece savaş istiyor. Masumların kanı ve 7 trilyon dolar onlar için önemsiz." diye yazdı.

Irak savaşının olumlu etkileri olacağına ilişkin garantiler veren Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasına atıf yapan Zarif, "Onun 2002'de olumlu yankılar için verdiği 'garantileri' hatırlayın. Netanyahu bu kez kesinlikle kenarda izleyen tarafta olmayacak." diyerek İran'a karşı bir savaşta İsrail'in de hedef olacağı uyarısında bulundu.

Zarif, mesajlarında, İsrail'in Dimona nükleer santralinin ifşa edildiği 1986 yılına ait "İsrail’in nükleer cephaneliğinin sırları" başlıklı eski bir gazete haberinin ekran görüntüsünü de paylaştı.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Orta Doğu'daki savaşlar için 7 trilyon dolar para harcadığını ancak bir sonuç alınamadığını söylemişti. ​

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün yaptığı konuşmada, İran’ın Abade şehrinde gizli bir tesiste nükleer silah geliştirdiğini ancak açığa çıkarıldığını öğrendikten sonra tesisi tahrip ettiğini öne sürmüştü.

AA

Etiketler: zarif
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