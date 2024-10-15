Zelenskiy: 'Zafer Planı'nı bu hafta sunacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Kiev'in hazırladığı Zafer Planı'nı bu hafta içerisinde tüm Avrupalı müttefiklere sunacaklarını bildirdi.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinde devam eden savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için bir Zafer Planı hazırladıklarını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'yı, savaşı adil bir şekilde bitirmeye zorlama stratejimizi (Zafer Planı) tüm Avrupalı ortaklarımıza bu hafta sunacağız." ifadesini kullandı. "Maksimum desteğe ihtiyacımız var" Zelenskiy, daha sonra söz konusu planı Ukrayna halkına da tanıtacaklarını belirterek, "Zafer Planı, ortaklarımızdan aldığımız ilk yanıtla birlikte elbette kamuoyuna açıklanacak. Bizim, Ukrayna'da hepimizin, gerçekten maksimum desteğe ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu. AA

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