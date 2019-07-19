"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Zeytinoğlu: Türkiye AB ile ortak savaş uçağı üretimine katılmalı

19 Temmuz 2019, Cuma 11:05
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına bir alternatif olarak Fransa-Almanya-İspanya ortaklığında başlatılan yeni nesil savaş uçağı projesine katılabileceğini belirtti.

 

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD'nin F-35 programına yönelik kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, AB’nin savunma alanında ABD’den bağımsız bir kapasite geliştirme çabasının bir unsuru olan savaş uçağının geliştirilmesinde, Türkiye'nin yer alma olasılığının incelenmesi önerisini paylaştı.

AB'de geliştirilecek yeni nesil savaş uçağı projelerine değinen Zeytinoğlu, "Dassault Aviation ve Airbus'un geliştireceği yeni nesil savaş uçağının halen kullanılan Rafale ve Eurofighter'ın yerini alması planlanıyor. Bu yeni uçağa rakip olarak Birleşik Krallık’ta Tempest adlı yeni bir uçak geliştiriyor. 17 Haziran'da Paris Airshow’da bir araya gelen Fransa, Almanya ve İspanya savunma bakanları üçlü bir iş birliği anlaşması imzaladılar. 2017’den beri geliştirilen 'Gelecek Hava Muharebe Sistemi' kapsamında savaş uçağı ve drone gibi insansız hava araçları da eşlik edecek. Fransız ve Alman hükümetlerinin 2025 yılına kadar ortak savaş uçağı için 4 milyar avro yatırım yapmaları bekleniyor. İlk prototipin ise 2026 yılına kadar geliştirilmesi hedefleniyor. S400'lerin alınması sebebiyle F-35 programının dışında bırakılması muhtemel olan Türkiye için alternatifler düşünülebilir. Avrupa'nın ortak savaş uçağı projesine Türkiye'nin katılım imkânının değerlendirilmesi gerekir. Türkiye, F-35 programından çıkarılmasına bir alternatif olarak Fransa-Almanya-İspanya ortaklığında başlatılan yeni nesil savaş uçağı projesine katılabilir." ifadelerini kullandı.

"Eurosam’ın geliştirdiği sistemler, diğer sistemlerle entegre olarak çalışabilir"

Türkiye’nin Eurosam kapsamındaki iş birliğine de değinen Zeytinoğlu, Fransa ve İtalya ortaklığında 1989’da kurulan savunma sanayi şirketi Eurosam’ın geliştirdiği sistemlerin, tek olarak veya diğer sistemlerle entegre olarak çalışabileceğini vurguladı.

Zeytinoğlu, Türkiye’nin 8 Ocak 2018'de uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için Eurosam ile iş birliği anlaşması imzaladığını belirterek, bu modelin ortak savaş uçağı için de uygulanabileceğini kaydetti.

Bazı AB ülkelerinin Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmaları bulunduğunu anımsatan Zeytinoğlu, savunma birliği oluşturmaya çalışan AB'nin Türkiye’ye olan ihtiyacının arttığını belirtti.

"İngiltere'nin AB’yi terk etmekte oluşu, AB ortak savunma gücü açısından endişe verici"

Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

“Son dönemde ABD’nin Avrupa savunmasını üstlenme konusundaki isteksizliği AB’nin bu alanda kendi başının çaresine bakma aşamasına gelmesine yol açmıştır. Nitekim gerek Almanya Başbakanı Merkel gerekse Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir savunma gücü oluşturma ve savunma sanayisini güçlendirme konusunu yaptıkları açıklamalarda vurgulamıştır. Bu kapsamda, önemli bir askeri güç olan İngiltere’nin AB’yi terk etmekte oluşu AB ortak savunma gücü açısından endişe vericidir.

Türkiye gibi NATO'nun önemli bir müttefiki ve önemli bir bölgesel gücün AB ile savunma konusunda iş birliğini artırması AB’nin ortak savunma vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayabilir. AB’nin Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) kapsamında başlatılan projelere üçüncü ülkelerin de katılabileceği AB Konseyince belirtilmiştir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bu girişime Türkiye’nin katılımını engellemeye çalışacaktır. Ancak Türkiye’nin savunma anlamında yapabileceği önemli katkı AB’nin Kıbrıs meselesine yaklaşımının sorgulanmasına da yol açabilir."

AA

Etiketler: Türkiye, AB, savaş uçağı, Eurosam, ABD
Okunma Sayısı: 93
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'ABD ile ekonomik ilişkilerin gelişmesi için siyasal sorunların aşılması gerekiyor'

    Zeytinoğlu: Türkiye AB ile ortak savaş uçağı üretimine katılmalı

    Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Şüpheli çocuk ölümlerinin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak

    'F-35 programından çıkarılmamız NATO'yu da olumsuz etkiler'

    1 milyon ev elde kaldı

    11. Kalkınma Planı kabul edildi

    ‘İmanıma zarar veriyor’ dedi, oyunculuğu bıraktı

    Erbil Emniyet Müdürlüğü saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini yayınlandı

    Trump: İran'a ait bir İHA düşürdük

    Tercih süreci için tavsiyeler

    Bu faturalarla yaşanmaz

    Meclis’e saygı bu mu?

    Bakanlık, kayyum şirketlerini bilmiyor

    Trump: Şuan yaptırım konusuna bakmıyoruz

    Ruhani ABD ile ateşkes sağlanmasını istedi

    Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

    Lavrov İdlib hakkında açıklamalarda bulundu

    Güney Afrika ordusuna başörtüsü izni

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘İmanıma zarar veriyor’ dedi, oyunculuğu bıraktı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Atanmışlar kabinesi ile seçilmişler Meclisi kopuk
    Genel

    1 milyon ev elde kaldı
    Ali FERŞADOĞLU

    Tolstoy’dan tesbitler
    Genel

    İstibdat ne şekilde olursa olsun, sille vuracağım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Erbil saldırısı ve Ankara’nın “Irak politikası”
    Süleyman KÖSMENE

    Komşunuza iyilik ettiniz mi?
    Risale-i Nur'dan

    Ameline güvenmek, dalâlete atar
    Atilla YILMAZ

    Said Nursî, 31 Mart Hadisesi’nde aftan mı yararlandı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.