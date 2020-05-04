"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Ömür sermayesi

Durmuş Ali İnci
04 Mayıs 2020, Pazartesi
Namazsız bir ezan ile ezansız bir namaz arasında kısacık bir zaman dilimidir ömür.

Ancak ebedî saadete ulaşabilmek için bize verilmiş tek sermaye olan ömür dakika, saat, gün ve yıllarımızı ihtiyaca göre kullanabiliyor muyuz?

Şehirler arası yolculuklarda kaptanımız ihtiyaca göre mola vermektedir. Yolcular da o süre içinde en âcil ihtiyaçlarını giderirler. On dakikalık molada birinin önce uyumayı düşünmesi hayal bile edemezsiniz. Ruhlar âleminden ebedî âleme uzanan şu yolculuğumuzda, dünya denilen şu ihtiyaç pazarında kaptanımız ömür denilen kısa bir zaman mola vermiştir. Yolculuğun devamında ilk durak kabir istasyonunda beklemeye başlayacağız. Bu mola verilen pazardan ”iman bileti” almışsak bir vasıtaya bineceğiz. Vasıtamızın çeşidi ve rahatı için de başta namaz olmak üzere “ibadet vesikası” istenmektedir. Trenle, uçakla, hayal hızında bir burakla yolculuk etmemiz bununla mümkün. Bu bilet ve vesikanızın iptaline sebep olacak kaptanınızca yasaklanmış “haram” ticaretiniz olmaması çok önemli. 

Şimdi ömür denilen o dünya pazarındasınız. En birinci ihtiyacınız olan iman biletini almadan, ibadet vesikası olmadan, bir de harama dalsanız ölüm ile indirildiğiniz kabir istasyonunda ne yapacaksınız? Üstelik bu molanın süresi her müşteri için ayrı belirlenmiş, hem de gizli tutulmuştur. Her an sizin için “Kaptanınızın verdiği mola süresi dolmuştur. Lütfen kabir istasyonunda yerlerinizi alınız” anonsu sizi istasyona teslim etmekle görevli “Azrail (as)” tarafından yapılabilir. Son kontrol kabir istasyonunda Rabbiniz’ce vazifeli Münker ve Nekir melekleri tarafından yapılır. Biletin parolası söylenip işareti senden sorulur.

Rabbin kim? Peygamberin kim?

Peşpeşe gelen sualler ve dünya pazarındaki molada aldıysan, hazırsan kolayca verilecek cevaplar, sonrası biletiniz tasdikle vesikanıza uygun vasıta ve mevkiye oturur, ebed yolculuğuna devam edersiniz. Bize Rabbimizin Peygamberi ve kitabı Kur’ân’la bildirdiği lüzumlu işlerin çok, ömür sermayesinin kısa olduğu dünya pazarındaki molada lüzumsuz işlerle vakit kaybetmek akıl kârı değildir.

“Hem bir takım siyasî işlerle veya bir takım bâtıl cereyanlarla ve fikirlerle uğraşmaya zamanımız yoktur. Ömrümüz kısadır. Vaktimiz dardır. Üstadımızın dediği gibi, “Fena şeylerle meşguliyet fena tesir eder. Fena iz bırakır.” (Risale-i Nur, Tarihçe-i Hayat, s. 691)

Zamanı maaşınız kadar dikkatli ve tasarruflu, faydalı kullanabilmeniz dileklerimle hayırlı ömürler, iman-ı kâmil ve hüsn-ü hatime ile ebedî saadetler.

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde 1 milyon 150 bini aşkın kişi iyileşti

    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    OHAL ortamından artık çıkalım

    600 yayın yasağı binlerce erişim engeli

    Çiftçiler köye dönebilsin

    Minimum filoyla yakalandık

    36 bin ‘hayalet’ taşıyıcı olabilir

    İçişleri Bakanlığı: 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandı

    Bitlis Şehitleri Fidan ile Kuzu dualarla ebediyete uğurlandı

    SNHR: Suriye'de 707 medya çalışanı öldürüldü

    ABD'de ölü sayısı 67 bini geçti

    Bakan Koca: İyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti

    Meteoroloji İstanbul'u uyardı!

    Yüzüğü parmağına sıkışan da onlardan yardım istiyor...

    İran'da son 24 saatte 47 ölüm

    Ömer Döngeloğlu Hoca koronavirüs sebebiyle vefat etti

    'Hayatımda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

    ''Federasyonun protokolünün uygulanması mümkün değil''

    'Bana bulaşmaz' demeyin

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Reisin sofrasına otur(ma)mak
    Genel

    OHAL ortamından artık çıkalım
    Süleyman KÖSMENE

    İstanbul Sözleşmesi orada dururken mi?
    Şükrü BULUT

    Koronavirüse çare...
    Ali FERŞADOĞLU

    Aile hayatında mutlu olmak için
    M. Said ZEKİ

    Bize yalan söylediler (3)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    Öncelikli imtihanımız, birbirimizledir
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, nefsin firavunluk cephesine darbe vurur
    Yeni Asya'dan Size

    Zekâtlar manevî cihada

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.