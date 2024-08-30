"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

İmansız cennete girilir mi?

Durmuş Ali İnci
30 Ağustos 2024, Cuma
“Zaman tarikat zamanı değil, belki imanı kurtarmak zamanıdır. Tarikatsiz Cennete giden pek çok; fakat imansız Cennete girecek yok. Onun için, imana çalışmak zamanıdır” 1

Bir zaman Çanakkale’nin bir ilçesine haftada bir gün Risale-i Nur dersine gidiyorduk. Her haftaki derse rahmetli Mehmet Akif Cami İmamı Sami Hoca ile cemaatinden yaşlıca biri mutlaka katılıyordu. Birkaç hafta yakînen tanışmaya fırsatım olmamıştı. Nihayet bir ders arasında kırmızı çaylar yudumlanırken hemen önümde yerde oturan yaşlı amcayla sohbete dalmıştım. Sohbetin sonunda ağzından dökülen sözler beni dehşete düşürmüştü.

- Sami Hocam’la biz komşuyuz. Allah razı olsun. 15 senedir beş vakit namaz için camiye giderken bana da seslenir, birlikte camiye gidip, Onun imametinde cemaatle namazlarımı kılıyorum. “Gerçi öte dünyaya gidip gelen de yok emme!” deyiverdi.

Aman Allah’ım! Başımdan sanki kaynar sular döküldü, yüreğime kor düştü. 15 yıldır imam arkasında cemaatle namaz kılan insan henüz ahiret inancında şüphedeydi. İman ahiretin anahtarı, ibadetler ise Cennetin hazinesiydi. Bazen bir anahtar binler hazineden kıymettardır. İman da öyle bir anahtardı. Anahtar olmadan hazine açılamazdı. Onun için Hicrî 13. Asrın İmamı, müceddidler silsilesinin sonuncusu Bediüzzaman Said Nursî (ra) Kur’ân’ın bu asırdaki en mükemmel tefsiri olan Risale-i Nur’da “Zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır.” diyor.

Bediüzzaman yine diyor ki, “Selef-i Salihînin ve muhakkikîn-i ulemanın âsârları, çendan her derde kâfi ve vâfi bir hazine-i azîmedir; fakat bazı zaman olur ki, bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur. Çünkü hazine kapalıdır. Fakat bir anahtar çok hazineleri açabilir. “2

Hem diyor ki, “Çünkü çok emarelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz.”3

Yani bu asırda imanî meselelerde fetva vazifesi Risale-i Nur’undur. Asrın anlayışına uygun, müspet ilimlere dayanarak imanî meseleleri en harika bir tarzda şerh ve izah eden ancak ve ancak Risale-i Nur’dur. Risale-i Nur talebelerinin en birinci ve ehemmiyetli vazifesi Risale-i Nur’ları okuyarak önce kendi imanını kurtarmak, başkalarının imanlarına kuvvet vermek, kurtuluşuna vesile olmaktır. Bu yolda harcanan saniyeler bir ömre bedeldir.

Üniversitelerimizin çoğunda, hattâ orta öğretim okullarımızda yaygınlaşan inançsızlık var.

Ve bu dehşetli tahrip edicilere karşı, ancak ve ancak hakikat-i Kur’âniye etrafında ittihad-ı İslâm dayanabilir.

Ve beşeri bu tehlikeden kurtarmaya vesile olduğu gibi, bu vatanı istila-yı ecanibden ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur.

Demek Cennet hazinelerinin kapılarını açan anahtar iman olduğu gibi dünyadaki belâ ve musibetlerden bilhassa anarşistlikten kurtaran, İslâm birliğini sağlayan hakikatlerin anahtarı da yalnız ve yalnız hakikî imandır. İmansız Cennete girilemediği gibi dünyada da rahat edemezsiniz. Dünya ahiretin tarlası olduğuna göre, tarlaya ekmediğinizi Cennette toplayamazsınız.

Dipnotlar:

1) Tarihçe-i Hayat, s. 460.

2) Mektubat, s. 473.

3) Mektubat, s. 503.

Okunma Sayısı: 303
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ne çiftçinin, ne işçinin halinden anlıyorsunuz

    Kapanan şirketler, açılanlardan fazla

    Epilepsi hastaları ilaç bulamıyor

    Gazze’de salgın hastalıklar dizginlenemiyor

    İzmirlilere denizlerde kirlilik uyarısı

    Tarım elli yılın en kötüsünü yaşıyor

    Meclis, anayasayı çiğneyerek varlığını sürdüremez

    Türkiye’nin vergi rekortmenleri belli oldu

    Dar gelirli için gidişat kötü

    Üretim çarkları iyice yavaşladı

    Sınırdışı etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin

    Küçükçekmece'de metrobüs kazası:1 ölü, 50 yaralı

    Son Şahitlerden Mehmet Özel Ağabey vefat etti

    İsrail'i koruma tatbikatında Türk savaş gemisi

    İsrailli komutan: Lübnan'da soykırım yapın!

    Depremzedeler illerine geri döndürülmeli

    Bu sene pek bir kazanç beklemiyoruz

    İsrail bir günde 5’i çocuk 40 Filistinliyi katletti

    Adaletsizlik AKP'yi bitiriyor

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Dünya Sağlık Örgütü’nde panik…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Tedâiden su-i zanna nasıl gidilir!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kâfir ile münafık, casus ile hâin farkı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bağdat Paktı ve İsrail
    Durmuş Ali İnci

    İmansız cennete girilir mi?
    Risale-i Nur'dan

    O rahmete lâyık bir dâr-ı saadet olacaktır
    Faruk ÇAKIR

    Esas tepki adaletsizliğe olmalı
    Süleyman KÖSMENE

    Vicdanlar hürdür hür kalmalı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.