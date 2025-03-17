Ağaçları rızık peşinde koşarken gören var mı? (2)

Şimşeklerle ayrışan azot, havadaki oksijenle birleşip nitrat oluşturmaktadır.

Elektriği yoktan yaratıp azotu zerreciklere parçalayacak özelliği verip oksijenle aşk-ı kimyevî denilen bir sevda ile âdeta evlendiren Allah, nitrat dediğimiz olmazsa olmaz bir gübreyi semavat mutfağında servise hazır eylemiştir. Bu mutfaktaki nitrat çorbasının müşterileri yeryüzünde kurulan sofralarında iştahla bekleyen ormandaki ağaçlar ve dağlardaki çayırlardır. Onlar âdeta zayıf ve fakirliklerini bilip lisan-ı hâl ile dualarla semavattaki mutfaklara sipariş vermişler, masalarında oturup bekliyorlar. Semavattaki mutfaklar tarafından dehşetli gök gürültüsü gibi bir sesi işitiyorlar.

Sizlere müjde! Lisan-ı hâl ve dualarınızla istediğiniz siparişleriniz, yağmur damlaları denilen garsonlarla gönderiliyor.

Ellerinde azot çorbaları ile dallar, incecik filizler üzerine kurulmuş yapraktan sofralarına gönderiliyor. Emercesine içilen bu çorbadan fazlası köklerin saplandığı toprak mahzeninde taptaze saklanmaktadır. Günlerce bu mahzenden sofrasına sunulan bu çorbayı büyük bir iştiha ile yemeye devam ediyor. Mahzen boşalmadan yağmur damlaları garsonlar yeni siparişleri getirmektedirler.

Bu bitkiler devamlı yiyor, içiyor fakat kazurat için hela aramıyorlar. Çünkü onların kazuratları yaprak dökme, kabuk değiştirme, damla salgılama suretiyle bünyelerinden uzaklaştırmaktadır. Yani kazuratlarını atmak için bir sıkıntı çekmiyorlar. Cennette ise insanlar hiç iştahları azalmadan yiyip içecekler fakat asla kazuratları olmayacaktır. Yiyecekler, vücutlarından ter hâlinde çıkacak, terleri de misk gibi olacaktır (Müslim, Cennet, 19)

Yamaçlardaki ormanların ağaçlarının dallar ucuna sıralanmış masalar hükmünde yapraklarda çay kahve saatleri de vardır. Günboyu insanların ve hayvanatın nefesleriyle kirli kandaki karbonla, soludukları havadaki oksijen, birbiriyle emr-i ilahî ve aşk-ı kimyevî ile sarmaş dolaş havaya atılırlar. Karbonla kirlenen hava, rüzgâr gücü ile sürüklenerek yamaçlarda yere paralel olarak hızlıca yeşil yapraklara çay kahve servisi yapar. Fincan hükmündeki meyve kabukları içinde karbon oksijenle birlikte güneş ışığı ateşinde pişirilip köpüğünü yere taşırmadan meyve kabuğu fincanına doldurularak tatlı, ballı meyveler şeklinde insanlar ve hayvanata servis edilir.

Ey insan düşün! Senin kanından karbon zehrini temizleyip dışarı atan Allah, onu da bitkilere gıda ederken bitkiler de kimyevî bir tasfiye ile yeniden insan ve hayvanlara meyve ve sebze olarak döndürmekte. Bunu bu şekilde döndüren Allah’ın ilmi, iradesi ve rahmeti bütün nebatata, hem havaya, rüzgâra, insanlar ve hayvanların nefes alıp veren akciğerlerine, kandaki kürelere, kanı pompalayıp hücrelere ulaştıran, vakumlayarak toplayan akciğerlere, istişare için gönderen motor hükmündeki kalbe hâkimdir. Bu hâle tesadüf karışabilir mi? Zerre miktar tesadüf karışsa kainat fesada uğrar, hayat nihayet bulur, kıyamet kopar herşey helak olur.

“Lâ ilâhe illallâh” de kurtul.