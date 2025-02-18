"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2025 SALI - YIL: 55

Yağmur damlalarındaki mu’cize

Durmuş Ali İnci
18 Şubat 2025, Salı
Bu gece insanların dilinde “rahmet” dediğimiz yağmur sağanak halinde toprağa düştü. Yaz boyunca toprak altında tohumları ile saklanan kış döneminde yeşeren bitkilere emir ile müjde geldi: “Haydi tohum ve çekirdekler filiz verip sümbüllenin!”

Kuruyup çatlamış toprakların altındaki tohum ve çekirdeklerin “Ya Rab! Bize neşv-ü nema ver. Bizi sümbüllendir!” dualarına cevap ve imdat olarak rahmetiyle yağmuru bulutlardan sağıp damlacıklar halinde yeryüzüne gönderdi. Yer ile gök arasındaki yardımlaşmayı gören gözlere gösterdi.  

Yeryüzünün okyanus ve denizlerinden buharlaştırarak yükselttiği suyu, bulutlar halinde, “Yağmur başına arş!” emriyle toplarken ne şarktan, ne garptan, ne gökten ne de yerden, tamamen yoktan var ettiği elektrik yüküyle yüklemiştir. Elektriği Rab ismiyle öyle terbiye etmiştir ki, (+) ya da (-) aynı elektrik yüküyle yüklenen bulutlardan sağılan yağmur damlacıkları birbirine yaklaştığında birbirini iterler. Asla birleşip büyük dev kütleler halinde yeryüzüne inmezler. Eğer öyle olsaydı insanlar rahmet olarak bekledikleri ve gelmeyince topluca dualarla Rablerinden istedikleri yağmur çarpışarak dev kütleler halinde bombalar gibi üzerlerine düşseydi korkudan kim bilir nerelere kaçacaklardı. Evlerini başlarına yıkacak yağmur onlar için rahmet değil gazab-ı İlâhînin dehşet saçan bombaları olacaktı.  

Yağmuru kuşkonmaz yaprağını bile incitmeden yeryüzüne rahmetiyle indiren, hem suyu terbiye edip emr-i İlâhî ile belli derecelerde buhar, yoğunlaşma, donma gibi hallere dönüştüren, bulutları rüzgâr gücüyle yürüten, muhtaç olan her yere sevk eden, elektriğe sözü geçen, yer altındaki tohum ve çekirdeklerin hiçbirini unutmadan filizlendirip hayat veren Allah’tan başka kim olabilir? Düşün ve aklını başına al! Bu kâinatı emri tahtında nizam ve intizam içinde tutan, hem sana hizmetkâr eden Allah seni başıboş bırakıp başka ellere verir mi? Koca kâinatın meyvesi hükmünde olan insanı ölüm ile yok edip hikmetini hiçe indirir mi?

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hamas, Gazze’nin kontrolünü devretmeye hazır

    14 milyon vatandaş, sosyal yardıma muhtaç

    Ülkenin gerçek gündemi ekonomi

    Netanyahu: Trump’la tarihî bir fırsat yakaladık

    ABD-Kentucky'deki selde ölü sayısı 10'a yükseldi

    Malatya'daki 4,4 büyüklüğünde deprem Elazığ'da da hissedildi

    Ankara'ya kar uyarısı - Soğuk hava 1 hafta etkili olacak

    Yolsuzluk davasında 10. kez hakim karşısına çıktı

    Çin'den Kanada'ya Tayvan tepkisi

    ABD, Ukrayna'dan "geri ödeme'' talep ediyor

    "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz"

    ABD'den bir skandal açıklama daha: "Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı dünya daha güvenli olurdu"

    Trump: Çok yakında Putin'le görüşebiliriz

    İran-Endimeşk'te 5,4 büyüklüğünde deprem

    Suriye'nin istikrarı dünyanının menfaatine

    Kimse konuşmazsa doğruyu nasıl bulacağız?

    Gazze’den elinizi çekin - Gazze’yi İslam dünyası imar etmelidir

    Abbas: Hayal görüyorlar

    Ortadoğu’da barış “iki devletli çözüm” ile başlar

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Dahilî çatışmanın yüzüncü yılı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiye toplum sahip çıkacak ki...
    Cevher İLHAN

    Hesap vermeme pişkinliği
    Risale-i Nur'dan

    Bu kahraman milletin torunlarına kılıç çekilmez
    Ahmet BATTAL

    Ombudsman da takke düşürdü!
    Erol Sarı

    Adliyede vakit, nakit değil mi?
    Durmuş Ali İnci

    Yağmur damlalarındaki mu’cize
    Ali FERŞADOĞLU

    Emeklinin hakkı için çalışmak nedir?
    Faruk ÇAKIR

    ‘Konuşan Türkiye’ geride mi kaldı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.