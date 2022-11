Adana’da Can Kardeş coşkusu

Adana’da düzenlenen Yeni Asya Can Kardeş geleneksel bahar pikniği renkli ve güzel hatıralara vesile oldu.

Adana’da Sarıçam Yörük Ormanında Yeni Asya Can Kardeş geleneksel bahar pikniği düzenlendi. Piknik programına iki yüz kişi katıldı. Pandemi sürecinde ara verilen piknik, oldukça renkli ve güzel hatıralara vesile oldu. Geleneksel Can Kardeş pikniğinde Can Kardeşler halay çekme, koca ayak, çuval ve yumurta taşıma gibi oyunlar oynadı ve yarışmalara katıldılar. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüller ve madalya verildi.

Unutulması mümkün değil

Yılda bir öğrencilere dönük Geleneksel Yeni Asya Can Kardeş pikniği düzenleniyor. Öğrencilerle ilgilenen eğitimciler, “Öğrencilerimizle bir eğitimci ekip halinde yakından ilgileniyoruz. Onların hem dini bilgilerini hem de sosyal ilişkilerini dikkate alan faydalı bilgiler aktarıyoruz. Can Kardeş geleneksel pikniğine biraz ara vermiştik. Şimdi yeniden başladık. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu sene pikniğimize katılan Gazetemiz yazarı, Sebahattin Yaşar’a da teşekkür ediyoruz.” dediler.

Yeni Asya Gazetesi yazarlarından eğitimci Sebahattin Yaşar, “Bu faaliyetler gençlerimizin hayatına bir temel oluyor. Bu faaliyetlerin unutulması mümkün değil. Bu oyunlar, arkadaşlıklar, ikramlar ve burada geçen bütün dakikalar belki de sonraki zamanlarda her bir saat bir yılı kurtaracak bir kazanım sunar. Etkinliğe katılan gençlerimizi, ilmek ilmek, kelime kelime hayat dokuyan eğitimcilerimizi ve emeği geçen kahramanları yürekten tebrik ediyorum.” dedi.

Atilla Turan - Adana - Yeni Asya

Fotoğraflar: Ahmet Akbaş