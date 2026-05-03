Faaliyet Köşesi

Merhaba sevgili can dostlar. Deniz canlılarına, deniz altı dünyasına ilgi duyar mısınız? Benim çok ilgimi çeker. Akvaryumlara da bayılırım ama bazen evde bir canlıya bakmak çok zordur. Hem hayvanlar, doğal ortamlarında daha rahat ve mutludur. Ama illâki evde bir akvaryumum olsun diyenlerdenseniz yaklaşın o zaman. Akvaryum yapıyoruz!

Malzemeler:

• Kavanoz

• Oyuncak balık

• Çakıl taşı

• Akvaryum bitkisi

• Deniz kabukları

• Mavi boya

• Su

Yapılışı:

Güzel bir kavanoz alalım. İçine bir kaç kez yıkadığımız taşlarımızı koyalım. Akvaryum suyunun mavi olmasını istiyorsanız içine bir miktar mavi boya katabilirsiniz. Ben suluboya kullandım ancak her boya olur. Boyasız da çok güzel oluyor. Hiç boya kullanmayabilirsiniz de. Kavanozun ortasına ya da bir kenarına akvaryumcularda satılan plastik yeşil bitkiyi koyalım. Etrafına sahilden topladığımız deniz kabuklarını yerleştirelim. Oyuncak balıklarımızı da koyalım. İsterseniz balıklarınızı taşlara sabitleyebilirsiniz Akvaryumumuz çok tatlı olmadı mı? Sağlıklı, mutlu ve meraklı kalın arkadaşlarım.