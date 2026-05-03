Renkli Düşünceler

Kur’ân’da her şey vardır sevgili can kardeşler. Onu bulup çıkarmak bizim çalışmamıza bağlıdır. Geçmişte birçok İslâm âlimi, Kur’ân’dan aldıkları ilhamla ilme öncülük ediyorlardı. 1979’da Nobel ödülü alan Pakistanlı Fizik profesörü Abdüssamed da teorisini Kur’ân-ı Kerîm’den aldığını söylemiş ve demiştir ki; “İslâm birlik dinidir. Dinde böyle olduğu gibi, Allah’ın zat, sıfat ve fiillerinde de bir birlik vardır. Niçin bütün eşyada bir birlik bulunmasın?” Bu hakikatle yola çıkan Prof. Abdüssamed yaptığı çalışmalarla Nobel ödülüne layık görüldü.

Bilgi ve haber verir

Kur’ân-ı Kerîm her şeye değerine göre yer verir. Bir kısmını açıkça, bir kısmını da dolaylı olarak anlatır. Kâinatın ve dünyanın yaratılışından, şeklinden, hareketlerinden, insanın yaratılışından, dünyanın çekim gücünden, hayatın başlangıcından, sona erişinden, başka gezegenlerin durumundan, atomlara kadar aklımıza gelebilecek her şeyden haber verir.

Bütün çağlara hitap eder

Kur’ân bütün çağlara hitap eder. Çünkü onu gönderen Allah’tır. İnsanı yaratan O’dur. İnsanın muhtaç olduğu her şeyi bilir. Kalp, akıl ve duygularının ihtiyacını gözetir. Her sınıftan insan ve gelecek çağların insanı aradığını Kur’ân’da bulabilecektir. Ne mutlu Kur’ân-ı Kerîm’i anlayarak okuyana.