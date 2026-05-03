Kitap Köşesi

Vız vız denize atladı. ”Oh” dedi. Yüzmek çok keyifli ancak yüzme bilmeyen sakın suya girmesin diye düşündü. Sonra peşine bir kurbağa takıldı. Amacı vız vızı yemekti. Kurbağa dilini çıkardı. Vız vız son anda kaçtı. Sonra kurbağa solucanı gördü. Bu sefer onu yemek istedi. Ağzına aldığı gibi oltaya yakalandı. Kurbağa ava giderken avlandı. Bu hikâyeden şunu öğrendim. Başkalarına zarar vermek isteyen kişi, bazen kendi tuzağına düşebilir. Bu yüzden her zaman dikkatli olmalı, başkalarına zarar vermekten kaçınmalıyız. “Ava giden avlanır” atasözümüz de bize bunu anlatıyor.

Okunma Sayısı: 317

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.