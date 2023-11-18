Belediyeden öğrencilere burs ve yemek

18 Kasım 2023, Cumartesi
Mersin Yenişehir Belediyesi üniversite öğrencilerine lisansta aylık 6500 TL, önlisansta 3000 TL burs veriyor. Başvurular 29 Aralık'ta sona erecek.
Belediyenin öğrencilere bir başka hizmeti de anlaşmalı lokantalarda ücretsiz yemek. İlk davet bu akşam Marehan Center'da. Öğrencileri ve ailelerini çok sevindiren bu hizmetler için Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit "Gençlerimizin her zaman yanındayız. Şu an elimizdeki imkân bu kadar, ileride yardımları daha da arttıracağız. Biz Yenişehir halkının hizmetkârıyız ve ben de her zaman halkımın hizmetindeyim" dedi.
Mersin - Yeni Asya
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